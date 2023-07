Eine Tour rund um das „Meer der Grazer“

Weiter geht’s, vorbei am großen Kinderspielplatz und begleitet von Inline-Skatern, mit dem Rad auf die andere See-Seite zur Taverne, einem der sieben Gastro-Betriebe am See (ganz neu ist übrigens das „Dean & David“). Hier gönnen wir uns ein Schnitzerl mit Pommes (sie Info-Kasten links oben).