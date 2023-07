Crash neben „Ziegelstadel“ fordert Verletzten

Tiroler leicht verletzt in Klinik

Anschließend wollte der 60-Jährige sein Wendemanöver durchführen. „Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 77-Jährigen.“ Passanten setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der 77-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt und in die Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein großer Sachschaden.