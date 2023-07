Biker (58) stürzte in stark wasserführenden Lech

Der Deutsche hatte wahrlich Glück im Unglück. Gegen 11.20 Uhr war der 58-Jährige mit seinem Motorrad auf der Lechtalstraße in Richtung Elbigenalp unterwegs, als er in einer Linkskurve plötzlich aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Bike verlor und zu Sturz kam. „Der Mann rutschte mit dem Motorrad über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte über steil abfallendes Gelände in den stark wasserführenden Lech“, heißt es seitens der Polizei.