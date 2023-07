Die lange Geschichte des allerersten Modehauses

Die Gründung des ersten Warenhauses in Graz war mehr oder weniger einem Zufall geschuldet. Denn als Carl Kastner auf einer seiner Geschäftsreisen seinen Anschlusszug in Graz verpasste, unternahm er eine Erkundungstour durch die Stadt. Er erkannte das Potenzial der steirischen Kleinstadt mit damals rund 110.000 Einwohnern und mietete sofort ein frei stehendes Geschäftslokal in der Sackgasse 7. Es folgten Niederlassungen unter anderem in Olmütz, Prag, Brünn und in Agram, dem heutigen Zagreb.