Sturm rüstet in der Abwehr noch einmal nach

Sturm hat sich das nächste Talent gesichert. Mit Max Johnston kommt ein aktueller U21-Teamspieler Schottlands nach Graz, der in der vergangenen Saison dank seiner Leistungen zum „SFWA Young Player of the Year“ in der höchsten schottichen Liga gewählt wurde. Beim Cup-Sieger unterschrieb der 19-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2027. Dementsprechend glücklich ist Johnston in einer Aussendung des Klubs: „Ich bin glücklich hier in Graz zu sein und in der starken österreichischen Liga sowie einer internationalen Gruppenphase spielen zu können. Ich hatte tolle Gespräche mit Andreas Schicker und Coach Christian Ilzer und bin absolut überzeugt davon, hier am richtigen Ort zu sein. Ich kann es kaum erwarten dass es losgeht und ich mit dem Team angreifen kann."