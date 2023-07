Traumurlaub im idylischen Salzkammergut gewinnen!

Mit seiner 400-jährigen Geschichte ist der „Goldene Hirsch“ ein beliebter Treffpunkt in der quirligen Seestadt Gmunden. Inge Krebs-Hinterwirth und ihr Architektenteam haben den Betrieb übernommen und in ein feines Boutique-Hotel mit 21 individuellen Zimmern verwandelt. Humorvolle Details treffen auf Vintage, Moderne und Antiquitäten und schaffen ein einzigartiges Ambiente, in dem Sie sich wie zu Hause fühlen werden.