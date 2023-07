Fix: Der GAK verliert einen Stammspieler

Der 21-jährige Verteidiger wird - wie die „Krone“ berichtete - Weinzödl verlassen und zu Altach wechseln. Um in der Bundesliga den nächsten Karriereschritt zu machen. Am Montag weilte der U21-Teamspieler bereits im Ländle, am späteren Nachmittag verabschiedete sich Koller dann via Instagram von den Fans. „Wunderschöne eineinhalb Jahre gehen zu Ende. Ich möchte mich für eine wirklich unglaublich schöne Zeit bedanken“, ist da zu lesen.