Dieser Krimi überschreitet alle Grenzen

Pointen-Feuerwerk gleicht extrem Gewalt aus

Der wortgewandte Autor zündet in seinem neuen Krimi ein wahres Feuerwerk an Pointen, die das für den Leser überlebensnotwendige Gleichgewicht schaffen, ohne dem die extreme Gewalt von „Totengräberwind” für so manchen Gelegenheits-Krimi-Fan bald zu viel werden könnte. Wirklich gut gelungen sind Morgenstern die spritzigen Dialoge, die auch in einer etwaigen Verfilmung ad verbatim nicht gekünstelt wirken würden - was bei vielen Krimis der Fall ist, in denen die Protagonisten dermaßen gestelzt reden, wie es im echten Leben garantiert niemand tun würde.