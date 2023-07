Crash mitten im Tunnel: 4 Verletzte in Steiermark

Der Lenker verlor die Kontrolle, das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand. Ein weiterer entgegenkommender Pkw, an dessen Steuer ein 56-jähriger Grazer saß, krachte daraufhin in das Unfallfahrzeug. Alle drei beteiligten Personen sowie die Beifahrerin des 51-Jährigen, eine 18-Jährige aus dem Bezirk Weiz, erlitten laut Auskunft der Polizei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins LKH Graz gebracht. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.