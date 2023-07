Grazer Auwiese: Jetzt wird offenes Feuer verboten

Grazer Ordnungswache patrouilliert in der Nacht

Im vergangenen Jahr hat die Stadt bereits Maßnahmen ergriffen, um das Miteinander in der Grünoase zu fördern und Konflikte zu vermeiden. „Deutlich sichtbare Beschilderungen weisen auf die geltenden Regeln hin. Und seit heuer patrouilliert die Ordnungswache auch in den Nachtstunden, um Partys an den Lagerfeuern zu unterbinden“, sagt Eber.