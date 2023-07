Weltweite Hitze-Rekorde: Steiermark hält nicht mit

Hitzerekorde in Europa, den USA, China - der Chef-Klimatologe der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA gab die Prognose ab, dass dieser Juli der heißeste seit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Jahren werden würde. Das könne man laut Gavin Schmidt nicht allein am aktuellen Wetterphänomen El Nino festmachen, sondern vor allem daran, dass die Temperaturen in den Meeren ansteigen.