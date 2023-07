Blutige Brettljause: Frau erlitt Stichverletzungen

Frau habe sich selbst verletzt

Vielmehr sei seine Frau sehr tollpatschig. Verletzungen – etwa nach Treppenstürzen – stünden an der Tagesordnung. Dann offenbart er sein wahres Gesicht. An guten Tagen war er „Peter“, an schlechten „Paul“ (Namen geändert). „So konnte sie sich darauf einstellen“, gibt der 56-Jährige an. Seine Erklärung für das blutige Ende einer Brettljause mit Stichwunden in Bauch und Oberschenkel der Frau: „Ich dürfte beim Schinkenaufschneiden mit dem Fleischermesser abgerutscht sein.“ Das war dann zuviel des Bösen: Fünf Jahre Haft – nicht rechtskräftig.