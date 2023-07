15-Jähriger von Duo verprügelt und ausgeraubt

Täter in Polizeigewahrsam

Daher wurde der 15-Jährige aufgefordert, seine Geldtasche herzugeben. Knapp etwas mehr als 100 Euro befanden sich darin. Das Duo nahm die Beute an sich und ergriff die Flucht. „Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden.“ Der 17-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Unterdessen wurde sein Komplize in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Weitere Erhebungen zu dem Fall folgen.