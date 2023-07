Miba baut steirisches Werk groß aus: 40 neue Jobs!

Ob in Fahrzeugen wie Bussen und Bahn, medizinischen Geräten oder der Messtechnik: Leistungs- und Hochspannungswiderstände, die in Kirchbach-Zerlach unter der Marke „EBG Resistors“ produziert werden, findet man in vielen Bereichen der Leistungselektronik. In Stromnetzen sorgen sie für eine möglichst verlustarme Energieübertragung, beim Abstellen von E-Autos beispielsweise für den sicheren Abbau der vorhandenen Spannung.