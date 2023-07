Mit dem E-Bike ganz hoch über Zirl unterwegs

Von Zirl aus direkt neben dem Standort des Roten Kreuz beginnt der Anstieg zur Neuen Magdeburger Hütte. Hier gibt es auch einen großen Parkplatz für die Stromradler, den man sich mit den Wanderern in der Region teilen muss. Und es muss für das Abstellen der Fahrzeuge am Ausgangspunkt in Zirl selbstverständlich auch bezahlt werden.