Neues Rektorats-Team an Montanuni Leoben steht

Zwei Frauen im Führungsteam

Neben Antrekowitsch hat der Universitätsrat auf Vorschlag des designierten Rektors Peter Moser folgende Personen für die nächste Amtsperiode bestellt: Barbara Romauer wird Vizerektorin für Finanzen und Infrastruktur. Die Doktorin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften hatte leitende Positionen in der Auto- und Pharmaindustrie inne und war bereits Vizerektorin der JKU Linz. Neu ist das Vizerektorat für Marketing und Stakeholder, das mit Christina Holweg besetzt wurde. Nach internationalen Industrieerfahrungen habilitierte sie sich an der Wirtschaftsuniversität Wien und war dort Programmdirektorin des Masterprogramms für Marketing. Das Vizerektorat für Lehre und Internationales wird ab Herbst von Thomas Prohaska geleitet. Der promovierte Chemiker war an der BOKU in Wien und hat seit 2018 den Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie in Leoben inne.