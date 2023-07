„Barbenheimer“ sorgt für volle steirische Kinos

Die dem Streaming Verfallenen zwischen 18 und 30 Jahren versucht man ab Herbst mit dem „Nonstop-Kinoabo“ wieder vor die Leinwand zu locken. Für 24 Euro monatlich kann man in rund 20 Kinos in ganz Österreich so viele Filme sehen, wie man will. Das KIZ Royal Kino ist seit dem Frühjahr dabei. „Das Abo wird täglich genutzt. Wenn noch mehr Grazer Kinos dabei sind, wird es sicher noch interessanter“, heißt es.