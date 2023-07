Salzburgs Sommer unter besonderer Beobachtung

Für Gauß wurde der Kran zum Symbol: „Er steht für die Politik, an deren zuweilen unaufdringliche Präsenz man sich ja auch gewöhnt. Dachte man sich vor ein paar Jahren, allerlei politische Parolen wären zu brachial oder schlichtweg zu dumm, als dass sie in den Leuten anderes als Abscheu erregen könnten, so rufen sie heute kaum mehr Widerwille hervor; denn inzwischen hört man längst wildere Sprüche, rüdere Attacken, gegen die jene von gestern noch fast zivilisiert klangen. Fast.“