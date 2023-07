Moderner, größer: Neues Zuhause für Kinder

Zehn Kinderzimmer

Also wurde seit Beginn des Jahres saniert, modernisiert und ausgebaut. Knapp 1,7 Millionen Euro, eine der teuersten derartigen Investitionen in der Geschichte der Kinder- und Jugendhilfsorganisation, wurden in Bruck an der Leitha bereitgestellt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Neben der Errichtung von zehn Kinderzimmern, modernen Aufenthalts- und Arbeitsräumen für die Mitarbeiter und weiteren Räumen zur Deeskalation wurden auch zwei Einliegerwohnungen geschaffen. Voraussichtlich am 24. Juli werden die Kinder einziehen können.