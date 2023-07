Fahrzeug geriet in Ligist auf einmal in Brand

Kurz nach 20 Uhr war ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg mit einem Pkw auf dem Gradner Weg in Steinberg in Fahrtrichtung Rauchegg unterwegs. Plötzlich bemerkte er eine Rauchentwicklung im Bereich der Motorhaube und hielt das Fahrzeug an. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Steinberg und Mooskirchen löschten den Brand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.