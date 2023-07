Mit Blitz und Donner endet jetzt die ärgste Hitze

Hartberg war Hitze-Hotspot

Am Sonntag stiegen die Temperaturen wieder einmal kräftig in die Höhe. Mit 33,4 Grad war Hartberg der Hotspot, gefolgt von Bad Radkersburg und Fürstenfeld (32,9). „Aber es fiel nirgends signifikant unter 30 Grad“, weiß Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet. „Nicht einmal hoch oben. Am Präbichl auf 1200 Metern Seehöhe wurden immerhin 25 Grad gemessen.“ Es wird laut Salmi kühler, aber bei weitem nicht stark spürbar und auch nur in winzigen Schritten.