Schwangere Frau bei Auffahrunfall in Graz verletzt

Jede Menge Blechschaden und eine verletzte Frau forderte am Freitag ein Auffahrunfall in Graz. Ein 22-jähriger Lenker hatte offenbar eine Kolonne vor sich nicht mehr rechtzeitig gesehen und ein Ausweichmanöver gestartet, auf das mehrere Zusammenstöße folgten. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge in den Crash verwickelt.