„Skandalbeschluss“ im Gemeinderat mit Nachwehen

Ab Herbst wahrscheinlich zweitägige Sitzungen

Bis 23.10 Uhr ging die letzte reguläre Innsbrucker Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause – Sondersitzung am 24. Juli. Aber das soll sich in Zukunft ändern. BM Georg Willi (Grüne) stellte in Aussicht, dass es ab Herbst zweitägige Sitzungen geben soll. Beschlossen wurde allerhand: Der Rückbau des Radwegs am Fürstenweg wurde abgelehnt, der Emile-Béthouart-Steg wird zur Schiebestrecke.