Mit Mountaincart in Baum: Bub (13) schwer verletzt

Mit Notarztheli in Klinik

In weiterer Folge krachte der Jugendliche gegen einen Baum. Der 13-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Bergrettung Ehrwald kümmerte sich um die Erstversorgung. Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Bursch in die Klinik nach Garmisch-Partenkirchen geflogen.