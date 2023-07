Brenzlige Minuten für Oma und Enkelin bei Brand

Die Einheimische (84) bereitete am Donnerstag gegen 9.15 Uhr in ihrer Küche im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Schlaiten Speisen zu und hatte dazu einen Topf mit Öl am Herd stehen. Dann ging sie in den Keller, um etwas aus der Kühltruhe zu holen. Als sie wieder in die Küche kam, hatte das Öl zu brennen begonnen und es war zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.