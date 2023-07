Schrei-Wettbewerb beim Jedermann-Casting

Auch wenn der Auftritt der drei Damen von kurzer Dauer ist – sie müssen zweimal laut „Jedermaaaaan“ rufen – wird täglich geprobt. „Weil wir heuer zum bestehenden Rufer-Team dazu kommen, müssen wir erst die passenden Standorte für uns herausfinden“, erklärt Renata. Derzeit sind Positionen für die Ruferinnen auf der Presseterrasse beim Toscaninihof, auf der Franziskanerkirche, am Mönchsberg und direkt beim Dom vorgesehen. „Alleine an die Positionen zu kommen ist bei dieser Hitze schon eine Herausforderung“, sagt Renata. Einmal angekommen, müssen die drei rund 20 Minuten auf ihren Auftritt warten. Dann werden sie via Funk und Handy über ihren Einsatz informiert.