Teuerungsberatung hat den Durchblick bei Hilfen

Mit 900 Euro im Monat musste eine Seniorin auskommen, die ihren Weg in die Teuerungsberatung in den Innsbrucker Rathausgalerien fand und dort auf Koordinatorin und Beraterin Sonja Lezuo traf. Bis vor Kurzem hatte die Pensionistin noch als Reisebegleiterin im Nebenverdienst gearbeitet. Aufgrund ihres hohen Alters musste sie das aber einstellen – nun fehlt das Geld. Lezuo nahm sich für die Dame viel Zeit, sie vereinbarten einen Termin bei der BVA, haben für die Mietzinsbeihilfe einen Ansprechpartner gefunden und schauten, was man hinsichtlich Rezeptgebühren machen konnte.