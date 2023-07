Sanierung der HAK in Salzburg offiziell gestartet

Läuft alles nach Plan, werden in einem Jahr die rund 500 Schüler der HAK1 in der Stadt Salzburg wieder in ihrer gewohnten Umgebung lernen können. Nach dem Feuer am Schuldach im Juli 2023 siedelten die Schüler für das gerade zu Ende gegangene Schuljahr in eigens aufgestellte Container. Nun fiel der Startschuss für die große Sanierung der von den Flammen zerstörten Gebäudeteile.