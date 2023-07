Vorbei! Institution im Grazer Fußball zieht zurück

Jetzt kämpft sie mit anderen um die Zukunft. Kommende Saison spielt der ESK nur mehr in der Leistungs- und in der Gebietsklasse mit Nachwuchsteams (U8 bis U16), musste seine Kampfmannschaft zurückziehen. „Wir hoffen, nach einem Jahr wieder in der 1. Klasse einsteigen zu können. Vielleicht kommen dann auch ein paar Spieler wieder zu uns zurück. Aber wir können unseren Spielern halt nichts bezahlen, müssen außerdem für jedes Training im Eggenberger Stadion Miete bezahlen. Und Sponsoren findet man in Graz, wo es halt Sturm und den GAK gibt, nahezu keine.“ Auch Trainer werden für den Nachwuchs benötigt. Denn ein Klub wie der ESK Graz soll nicht untergehen.