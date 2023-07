Die Steirer gehen baden - Geschichte unserer Bäder

Wo gibt es die besten Pommes? Wo die schnellste Rutsche und wo den legendärsten Stammgast? Am Donnerstag startet die „Steirerkrone“ die neue Serie „Der steirische Bäder-Check“. Dafür besuchen wir Sie vor Ort im sommerlichen Kleinod - am Land, in der Stadt, wo auch immer Sie gerne Ihre heißen Sommertage zuhause verbringen. Wir blicken hinter die Kulissen und in die Geschichtsbücher und vertratschen uns vielleicht auch am Beckenrand. Den Auftakt macht das Freibad in Aflenz.