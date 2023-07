Bergsteiger stürzt im Zillertal 120 Meter ab - tot

Tragischer Alpinunfall am Freitag im Tiroler Zillertal: Ein deutscher Bergsteiger stürzte im Zuge einer Hochtour vor den Augen seiner zwei Begleiter 120 Meter über steiles, felsiges Gelände. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 32-Jährige während des Hubschrauberflugs in die Klinik verstarb.