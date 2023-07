Ärztekammer feiert nachdenkliches Sommerfest

12.000 Nachwuchsmediziner traten am Freitag zur Aufnahmeprüfung an. Nur 1850 werden ihr Wunschstudium antreten können. „Bei uns gab es noch keine Aufnahmeprüfung. Man konnte sich inskribieren, dann wurde selektiert“, sagt Neurologie-Primar Eugen Trinka. Und generell: Arzt zu sein verlange vielfältige Fähigkeiten. Diese über einen bloßen Wissenstest abzufragen, sei äußerst schwierig. Der in Salzburg ordinierende Dermatologe Manfred Fiebiger stimmte dem zu. Auch in seinem Fachgebiet fehle es an Nachwuchs.