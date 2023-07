„Sturm ist längst in anderen Sphären unterwegs!“

Der nächste Schritt muss wohlüberlegt sein - alles ist beim Juwel derzeit möglich: Ein Blitztransfer ebenso wie einer am Ende der Übergangszeit. Womöglich hängt der Jungspund ja noch eine Saison an der Mur an. Unwahrscheinlich. Sturm hat jedenfalls alle Trümpfe in der Hand, der Poker kann beginnen. Und er wird Sturm erneut Millionen bringen.