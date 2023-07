Ferienspaß mit der „Krone“ gewinnen

Können Sie sich noch an Ihren ersten Museumsbesuch erinnern? Wie beeindruckend es war, vor diesen gewaltigen Kunstwerken zu stehen? Genau dieses Gefühl möchten wir bei Ihren Kindern wecken. Im Leopold Museum erwartet sie am 21. Juli ein ganz besonderer Tag. Gemeinsam mit der „Krone“ laden wir sie zum „Krone“-Kindertag in die sensationelle Ausstellung „Amazing“ ein.