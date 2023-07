Bei „Schimmelmessung“ wurde Grazerin bestohlen

Gegen 11.20 Uhr läutete der kräftig gebaute Mann mit blonden kurzen Haaren, blauer Jean und oranger Warnweste am Donnerstag an der Wohnungstür der 72-Jährigen im Grazer Bezirk Jakomini. Dabei gab der etwa 1,80 bis 1,85 Meter große Mann mit vermutlich slawischem Akzent an, dass Schimmelmessungen in der Wohnung der Pensionistin notwendig wären. Daraufhin bekam der Mann Zutritt in die Wohnung.