Nach Quali-Siegen kam frühmorgens erster Dämpfer

Dennoch will das Duo, das seine zwei weiteren Gruppenspiele am Freitag gegen Pedro Solberg/Guoit (Bra) und Krou/Gauthier (Fra) hat, nach dem Viertelfinaleinzug im Vorjahr erneut wertvolle Weltranglisten-Punkte in der Schweiz einfahren. „Neben dem Event in Wien ist Gstaad einer meiner Saisonhöhepunkte“, taugt Horst die Kombination aus Beach und Bergen. Zu der mit dem Auto angereist, aus Kostengründen auf Selbstversorger umgestellt und ein Apartment gemietet worden ist.