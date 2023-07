Geierspichler will sich bei WM in Schuss bringen

Nicht um Gold, Silber und Bronze, sondern gute Leistungen. Darum geht es für Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler vorrangig bei der WM in Paris. Der 45-Jährige will sich in Schuss bringen für die Paralympics im kommenden Jahr. Dort nicht mehr im Programm Platz gefunden hat das Langdistanzrennen über 1500 Meter. „Da ist schon etwas Wehmut dabei“, bedauert Geierspichler die Entscheidung über das Aus. Aber genau mit diesem Bewerb startet der Anifer am Sonntagabend in die Medaillenkämpfe.