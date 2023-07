Rad gestohlen: Polizei legte Frauen das Handwerk

Der Mann hatte am Bahnhof in Kaindorf beobachtet, wie ein Fahrrad in einen weißen Kastenwagen geladen und abtransportiert wurde. Umgehend verfolgten die Beamten das Fahrzeug. Kurze Zeit später konnte der Wagen mit ungarischem Kennzeichen angehalten und durchsucht werden. In dem Fahrzeug fanden die einschreitenden Kräfte auch das Fahrrad.