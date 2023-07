Auto-Raser (25) krachte gegen Betonsäule

Montagabend geriet auf der L332 in Sankt Oswald bei Plankenwarth (Bezirk Graz-Umgebung) ein 25-jähriger Pkw-Lenker ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte in Folge frontal gegen eine Betonsäule. Der Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzten in das LKH-Graz. Sein Beifahrer (24) erlitt leichte Verletzungen.