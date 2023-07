Bub (8) auf E-Bike von Auto erfasst und verletzt

Fataler Unfall am Montagnachmittag in Trins im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land! Eine Pkw-Lenkerin (25) kollidierte mit dem E-Bike eines Buben (8), der ihr plötzlich vor das Fahrzeug fuhr. Das Kind musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.