Italienischer Stürmer geht in Graz auf Torjagd

Der Eishockey-Kader der 99ers nimmt Formen an. Die Grazer schlagen dieses Mal in der Liga zu und verpflichten Topscorer Anthony Salinitri von Asiago. Der 25-Jährige zeigte 2022/23 eine starke erste Saison in der ICE Hockey League und verbuchte dabei in 48 Spielen 17 Tore und 28 Assists. Der Kanadier, der auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, präsentierte sich schon in den Jahren zuvor in der kanadischen OHL torgefährlich. Die nackten Zahlen: In 346 Spielen verbuchte der Angreifer 139 Tore und 132 Assists.