Gloukh schreibt ein Sommermärchen

Oscar Gloukh schreibt aktuell sein persönliches Sommermärchen. Der 19-Jährige steht mit seinem Heimatland Israel völlig überraschend im Halbfinale bei der U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien und spielt dabei eine der Hauptrollen. Als Taktgeber im offensiven Mittelfeld hat der „Goldjunge“ in vier Partien bereits zwei Vorlagen gesammelt und obendrein im Viertelfinale gegen Georgien im Elfmeterschießen das entscheidende Tor geschossen. In Israel herrscht Ausnahmestimmung – noch nie kam die Nation vom Nahen Osten mit einer ihrer Mannschaften bei einer U21-EM ins Semifinale. Dort treffen Gloukh und Co. am Mittwoch auf England.