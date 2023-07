Ohne Helm gestürzt: E-Bike-Fahrer in Lebensgefahr

Der 68-Jährige aus dem Bezirk Murtal fuhr gegen 12 Uhr mit seinem E-Bike am Veranstaltungsgelände des Red-Bull-Rings im Bereich der so genannten Bike-City bergab in Richtung Flatschach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zu Sturz und zog sich bei dem Unglück lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.