Diebesgut in Grazer Müllwohnung entdeckt

Tierquäler und ein Dieb

Daher machte er sich in den stickig-stinkenden Räumen auf die Suche nach ihnen - und wurde in der Müllhalde fündig! „Eine trächtige Würfelnatter konnten wir in Freiheit entlassen, leider haben wir auch zwei tote Tiere entdeckt.“ Hinzu kommen zahlreiche verendete Weinbergschnecken, die der 26-Jährige in einen Sack gestopft hatte. Eine weitere Anzeige wegen Tierquälerei ist ihm also sicher - und etliche weitere! Denn neben den Tieren fanden die Experten Dutzende gestohlene Ausweise wie Reisepässe, Bankomatkarten, Führerscheine, Kinderspielzeug, Schlüssel und Bargeld.