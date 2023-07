Änderungen bei Notarztsystem im Osttiroler Iseltal

Bis zuletzt war ein Team rund um Notarzt Andreas Kreiger dafür zuständig. Der Intensivmediziner etablierte das System und baute es binnen kurzer Zeit auf: „Nur etwa zwei Monate nach dem Start funktionierte es bereits lückenlos. Mit über 20 Notärzten im System waren auch die Dienste gut besetzt.“ Im Schnitt musste das Notarztfahrzeug ein bis zwei Mal pro Tag ausrücken, an Spitzentagen bis zu sechs Mal. „Das Feedback der Bevölkerung war durchwegs positiv“, resümiert Kreiger. In den vergangenen Monaten häufte sich die Kritik an der Absetzung des funktionierenden Systems.