Deutsche Wanderin von Kuh angegriffen und verletzt

Kuh attackierte Frau mit Hörnern

Im Bereich der Eck-Alpe stand rechts neben dem Weg eine Herde Kühe, die sich in Richtung der Wanderer bewegte. Nachdem die Urlauber an den Kühen vorbei waren, kam ein Tier immer schneller auf die 47-Jährige zu. Die Urlauber gingen in der Folge in Richtung des nächsten Weiderostes, aber die Kuh kam immer näher.