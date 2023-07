Die kleine Botin ist bereit für die Ferien

Am Freitag hat es für viele Kinder in Niederösterreich das Zeugnis gegeben. Ein Blatt Papier, für das sie sich extrem angestrengt, gelernt und geübt haben und auch so manche Niederlage am Weg einstecken mussten. In uns Eltern hallt vielfach noch nach, was wir selber erlebt haben („Wenn du keine guten Noten hast, wirst du keinen guten Job bekommen ...“) und in stressigen Phasen kommt es dann auch bei unseren Kindern so an.