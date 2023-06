„Da musste ich wohl 90 werden, um das zu erleben“

Freund „Schorsch“ (92) war mit an Bord

Paulas Freund „Schorsch“, den sie im „Haus am Annakirchl“ kennengelernt hat und der sie auf der Ballonfahrt begleitete, war ebenso begeistert und prophezeite augenzwinkernd, dass die rüstige Dame rund um ihren 95. Geburtstag „sicher erneut so ein Abenteuer unternehmen wird“.