Tormann-Talent verlässt Red Bull Salzburg

Stressige Wochen hatte Salzburgs Sport-Boss Christoph Freund vorhergesagt - und er sollte damit Recht behalten. Am Mittwoch verkündete der Serienmeister den Abgang von Goalie Adam Stejskal. Der 21-Jährige war im Jahr 2018 an die Salzach gekommen, war zunächst Teil der U18-Mannschaft. Für Kooperationspartner FC Liefering absolvierte er 36 Partien. Ehe ihn die Bullen in der vergangenen Saison hochzogen, er Teil des Tormann-Teams wurde.