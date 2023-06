Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Zillertal

Die Spanieren (53) kam mit ihrem Pkw am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Tiroler Gemeinde Fügen auf Höhe der Einfahrt der dortigen Unterführung aus bisher unbekannter Ursache von der rechten Fahrbahn ab. Sie war von Schlitters kommend auf dem Weg Richtung Tal einwärts. Am Beifahrer befand sich ein 49-jähriger Spanier. Sie kollidierte in der Folge mit einer Betonmauer der Unterführungseinfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam ca. 40 Meter weiter auf dem Fahrzeugdach auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.